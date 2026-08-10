Bhagalpur News: बाइक की धक्के से वृद्ध की मौत, तीन घंटे जाम रहा एकचारी-महगामा पथ
Bhagalpur News: रसलपुर के एकचारी-महगामा मुख्य पथ पर भोलसर जलमीनार के पास हुआ हादसा स्पीड ब्रेकर लगाने
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। रसलपुर थाना क्षेत्र के एकचारी-महगामा मुख्य पथ पर भोलसर जलमीनार के पास शनिवार की देर शाम तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से भोलसर गांव निवासी 60 वर्षीय नरेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उन्हें मायागंज अस्पताल, भागलपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद रविवार की सुबह आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर एकचारी-महगामा मुख्य पथ जाम कर दिया। सुबह करीब नौ बजे सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार, नरेश सिंह शनिवार की देर शाम भोलसर जलमीनार के पास सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल, रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सड़क जाम की सूचना पर कहलगांव के बीडीओ राजीव रंजन और रसलपुर थानाध्यक्ष अजीत कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। करीब तीन घंटे बाद दोपहर 12 बजे ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। रसलपुर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि रसलपुर पुलिस ने दुर्घटना के मामले में एकचारी गांव निवासी बाइक चालक युवक को हिरासत में लेकर बाइक जब्त कर ली है। मामले की जांच की जा रही है。
ग्रामीणों ने की वैकल्पिक मार्ग की मांग
ग्रामीणों ने एकचारी-महगामा मुख्य पथ पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगाने तथा ऐश डाइक से निकलने वाले भारी वाहनों के फोरलेन तक सुरक्षित परिचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों के परिचालन के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। नरेश सिंह अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री समेत भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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