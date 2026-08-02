Bhagalpur News: मधेपुरा: टोटो-ऑल्टो की टक्कर में युवक की मौत
Bhagalpur News: मधेपुरा से सरोज पुरैनी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात योगीराज गांव के
Bhagalpur News: मधेपुरा से सरोज पुरैनी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात योगीराज गांव के पास एसएच-58 पर टोटो और ऑल्टो कार की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।मृतक की पहचान नरदह पंचायत के दुहवी सुहवी निवासी प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि प्रिंस पुरैनी बाजार से सब्जी खरीदकर टोटो से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही ऑल्टो कार और टोटो के बीच टक्कर हो गई।घटना के समय उसी रास्ते से गुजर रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौके पर रुके।
उन्होंने घायलों का हाल जाना और तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करने की बात कही। सूचना मिलते ही पुरैनी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेज दिया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है।
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