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Bhagalpur News: कटिहार : गंगाजल लेने निकले युवक की हादसे में मौत, साथी गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट कटिहार, एक संवाददाता। सोमवारी व्रत के लिए गंगाजल लेने

Bhagalpur News: कटिहार : गंगाजल लेने निकले युवक की हादसे में मौत, साथी गंभीर

Bhagalpur News: कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट कटिहार, एक संवाददाता।

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हादसे का विवरण

सोमवारी व्रत के लिए गंगाजल लेने व गंगा स्नान करने बाइक से निकले दो युवकों की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। पोठिया थाना क्षेत्र के एनएच-81 पर डूमर के पास सोमवार की करीब सुबह 6 बजे चारपहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार पूर्णिया जिले के गढ़वी गढ़-बनैली कस्बा निवासी नीतीश कुमार (20) की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार प्रिंस कुमार (16)गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार नीतीश कुमार अपने गांव के ही प्रिंस कुमार के साथ गंगा स्नान और गंगाजल लेने काढ़ागोला जा रहा था। दोनों सोमवारी व्रत को लेकर गंगाजल लेने निकले थे। इसी दौरान डूमर के पास अचानक एक चारपहिया वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही एक घायल की मौत हो गई।

पुलिस कार्रवाई

नगर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि घायल के परिजन से प्राप्त फर्द बयान पोठिया थाना भेजा जाएगा। इसी बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हादसे में शामिल चारपहिया वाहन और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। सोमवारी व्रत को लेकर आस्था के साथ गंगाजल लेने निकले नीतीश की हादसे में मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिस घर में सावन की पूजा की तैयारी होनी थी, वहां अब मातम पसरा है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई?
यह दुर्घटना सोमवार की सुबह 6 बजे हुई।
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