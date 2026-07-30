Bhagalpur News: बांका : बारिश के अभाव में धान रोपनी प्रभावित, किसान परेशान
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।प्रखंड क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से धान की रोपाई का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अधिकांश खेतों में पानी नहीं रहने और मिट्टी सूख जाने से किसानों को रोपनी कराने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसान डीजल पंप से सिंचाई कर किसी तरह रोपाई कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत भी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि समय पर अच्छी बारिश नहीं होने पर धान की उपज पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कई खेत अब भी खाली पड़े हैं और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगले कुछ दिनों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो खरीफ फसल पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। किसानों ने सरकार से सिंचाई व्यवस्था बेहतर करने की मांग की है।
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