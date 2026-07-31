Bhagalpur News: लखीसराय: रामपुर में धान रोपनी शुरू, खेतों में मोटर पंप बन रहा सहारा
Bhagalpur News: कुंदर- बन्नु बगीचा नहर में पानी आने एवं बारिश के चलते किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। रामपुर के किसान बिचड़ा तैयार कर रोपनी में जुटे हैं। किसानों को सरकार से लाभ नहीं मिलने की चिंता है। मानसून की बारिश से ही धान की फसलों की पैदावार बेहतर हो सकती है।
Bhagalpur News: चानन, निज संवाददाता। कुंदर- बन्नु बगीचा नहर में पानी आने एवं रूक - रूक कर हो रहे बारिश से किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। बारिश के बाद अब धन रोपनी भी कई जगह शुरू हो गई है।
किसानों की मेहनत
इटौन पंचायत के रामपुर बहियार में किसान धन रोपनी करने में जुट गए हैं। रामपुर के किसान सुलेन सिंह, संजीव सिंह, कारू सिंह, श्रवण मंडल, मीरा देवी, आरती देवी, मीरा देवी आदि ने बताया कि बिचड़ा तैयार था, अब धनरोपनी शुरू हो गया है। लेकिन इन लोगों को टीस इस बात की थी कि सरकार द्वारा सही किसानों को बीज सहित अन्य लाभ नहीं दिया जाता है।
सरकारी लाभ का अभाव
सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ से महरूम रहने के बाद भी खेती पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। मन माफिक पानी नहीं रहने से खेतों में मोटर पंप का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों का मानना है कि इस साल भी अब तक मन माफिक बारिश नहीं हो सका है, नतीजन किसानों को अपनी जेब ढ़ीली करनी पड़ रही है।
मानसून का महत्व
किसानों का कहना है कि खरीफ की फसल मानसून पर ही निर्भर होती है। खरीफ के लिए तैयार खेतों को कीचड़मय होना जरूरी है। किसानों की माने तो मानसून की बारिश से ही धान की फसलों का बेहतर पैदावार हो सकता है।
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