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Bhagalpur News: बारिश हुई कम तो खेतों में बोए गए अरहर के बीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: धान से पहले जिले में अरहर की बुआई हो गई पूरी खरीफ सीजन में 1700

Bhagalpur News: बारिश हुई कम तो खेतों में बोए गए अरहर के बीज

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले में खरीफ सीजन के दौरान अरहर की बुआई का काम धान की रोपाई से पहले ही पूरा कर लिया गया है। दरअसल जून में 70 प्रतिशत व जुलाई में 50 प्रतिशत कम बारिश होने के कारण किसानों ने धान की बजाय अरहर की खेती को तवज्जो दी। वहीं अरहर की खेती में पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। इस बार कृषि विभाग ने करीब 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अरहर के बीज की बुआई

जिला कृषि पदाधिकारी प्रेमशंकर प्रसाद के अनुसार अरहर के बीज की बुआई पूरी हो गई है। किसानों ने धान के खेतों की मेढ़ों के साथ-साथ ऊंचाई वाले खेतों में भी अरहर के बीज की बुआई की है। अरहर की खेती को लेकर किसानों में पिछले कुछ वर्षों में रुझान बढ़ा है। यही वजह है कि बीते एक दशक में जिले में अरhar की खेती का रकबा लगभग दोगुना हो गया है। किसानों के लिए यह फसल अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनने के साथ ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है।

ऊंचे खेतों में अरहर की बुआई

जिले में परंपरागत रूप से धान की खेती 56 हजार हेक्टेयर में की जा रही है। अबतक धान के बिचड़े की 80 प्रतिशत रोपनी पूरी हुई है। ऐसे में किसान धान की रोपाई से पहले खेतों की मेढ़ों पर अरहर की बुआई कर रहे हैं। इससे मुख्य फसल के लिए निर्धारित क्षेत्र प्रभावित नहीं होता और मेढ़ों का भी उपयोग हो जाता है। इसके अलावा ऊंची जगहों पर स्थित खेतों में भी किसानों ने अरhar की बुआई की है, जहां पानी रुकने की संभावना कम रहती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अरhar दलहनी फसल है और इसकी जड़ों में मौजूद राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने का काम करते हैं। इस कारण अरhar की खेती को फसल चक्र और टिकाऊ खेती की दृष्टि से भी उपयोगी माना जाता है।

सामान्य प्रश्न

किस जिले में अरहर की बुआई का काम पूरा हुआ है?
भागलपुर जिले में खरीफ सीजन के दौरान अरhar की बुआई का काम पूरा हुआ है।
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