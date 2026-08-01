Bhagalpur News: जमुई : किसानों के साथ खेत में उतरे प्रखंड कृषि पदाधिकारी
Bhagalpur News: शुक्रवार को जमुई जिले के काकन पंचायत में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के साथ धान रोपनी में भाग लिया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने किसानों से खेती की समस्याएं जानने के साथ-साथ खाद-बीज की उपलब्धता और कीमत के बारे में चर्चा की। अधिकारियों ने बेहतर कृषि तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया।
Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट शुक्रवार को सदर प्रखंड के काकन पंचायत में कृषि विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने किसानों के साथ खेत में उतरकर धान रोपनी में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी सौरभ कुमार सहित कृषि समन्वयकों ने किसानों के साथ मिलकर धान की रोपाई की। खेत में पदाधिकारियों के पहुंचने से किसानों में भी उत्साह देखा गया। धान रोपनी के दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने किसानों से खेती-किसानी से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। साथ ही खाद-बीज समेत अन्य कृषि सामग्री की उपलब्धता और उसकी कीमत के बारे में भी किसानों से बातचीत की। पदाधिकारियों ने यह जानने का प्रयास किया कि किसानों को कृषि सामग्री निर्धारित एवं उचित मूल्य पर मिल रही है या नहीं।
किसानों से सीधे बातचीत कर खाद-बीज की उपलब्धता, कीमत और कृषि विभाग से मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने किसानों को बेहतर कृषि तकनीक अपनाने तथा समय पर कृषि कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या और खेतों में खेती की वास्तविक स्थिति को समझना जरूरी है। इसी उद्देश्य से किसानों के साथ सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, खाद-बीज की उपलब्धता और कीमत की जानकारी ली गयी।
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