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Bhagalpur News: जमुई : कुआं में डूबने से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खेत से लौटकर नहाते समय बिजली कड़कने से बिगड़ा संतुलन जमुई से राकेश

Bhagalpur News: जमुई : कुआं में डूबने से किसान की मौत

Bhagalpur News: खेत से लौटकर नहाते समय बिजली कड़कने से बिगड़ा संतुलन जमुई से राकेश सिन्हा की रिपोर्ट

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घटना का विवरण

बरहट थाना क्षेत्र के नूमर गांव में कुआं में डूबने से किस की मौत हो गई। बुधवार देर शाम खेत जुताई के बाद किसान नहाने के लिए कुआं पर गया था। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पवन कुमार यादव, पिता नरेश यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर बरहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा।

पवन का अंतिम समय

मृतक के चाचा विपिन यादव ने बताया कि पवन दिनभर खेत की जुताई का काम करने के बाद घर लौटा था। बुधवार शाम करीब आठ बजे तेज बारिश हो रही थी, तभी वह नहाने चला गया। नहाते समय अचानक तेज गर्जना और बिजली कड़कने से वह घबरा गया और संतुलन खो बैठा, जिससे वह सीधे कुएं में जा गिरा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, वह गहरे पानी में डूब चुका था।

स्थानीय लोगों का प्रयास

पवन के भाई नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि स्थानीय लोगों से कुएं में गिरने की सूचना मिली थी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और उसे बचाने का हरसंभव प्रयास किया। हालांकि, लगभग 35 फीट गहरे कुएं में पानी अधिक होने के कारण उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका। बाद में मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी निकाला गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

प्रश्न और उत्तर

किसान की पहचान क्या थी?
किसान की पहचान 35 वर्षीय पवन कुमार यादव, पिता नरेश यादव के रूप में हुई है।
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