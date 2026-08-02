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Bhagalpur News: सबौर के अठगामा शंकरपुर गंगाधार में किसान की डूबने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नाव नहीं मिलने के कारण तैरकर गंगाधार पार कर दियारा जा रहा था डूब रहे

Bhagalpur News: सबौर के अठगामा शंकरपुर गंगाधार में किसान की डूबने से मौत

Bhagalpur News: सबौर संवाददाता। थाना क्षेत्र के अठगामा शंकरपुर गंगा धार में शनिवार की शाम चार बजे किसान की डूबने से मौत हो गई। वहीं उसके साथी को लोगों ने डूबने से बचा लिया। मृतक की पहचान पीरपैंती थाना क्षेत्र के एकचारी दियारा निवासी 66 वर्षीय बदरी मंडल के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शी और शंकरपुर पंचायत के मुखिया नारद मंडल ने बताया कि बदरी मंडल अपने साथी के साथ अठगामा दियारा गंगाधार पानी में तैरकर जा रहा था। दोनों दियारा में परवल की खेती कर रहे थे। नाव नहीं मिलने के कारण दोनों तैरकर गंगाधार पार कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पानी में डूबने लगे।

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शोर सुन स्थानीय लोगों ने गंगा में कूदकर एक को बचा लिया लेकिन दूसरा गहरे पानी में चला गया जहां उसकी डूबने से मौत हो गई।सबौर थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल ने कहा कि डूबे व्यक्ति का शव मिला है। पोस्टमार्टम करा कर परिजन को सौंप दिया गया। वहीं सबौर सीओ दिव्या कुमारी ने कहा कि डूबा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी से डूब कर मौत होने की पुष्टि होने पर सरकारी सहायता अनुदान राशि मृतक के परिजन को दिलवाई जाएगी।

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