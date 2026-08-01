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Bhagalpur News: शिक्षिका रीता कुमारी को दी भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर के मधुसूदन सर्वोदय इंटर स्तरीय विद्यालय में शिक्षिका रीता कुमारी की 16 साल की सेवा पूरी होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। मलीना कुमारी ने समारोह की अध्यक्षता की। छात्रों ने गीत प्रस्तुत किए और अंत में उन्हें अंगवस्त्र, स्मृति-चिह्न तथा उपहार देकर विदाई दी।

Bhagalpur News: शिक्षिका रीता कुमारी को दी भावभीनी विदाई

Bhagalpur News: बिहपुर,संवाद सूत्र। मधुसूदन सर्वोदय इंटर स्तरीय विद्यालय, बिहपुर में शुक्रवार को गृह विज्ञान की शिक्षिका रीता कुमारी के 16 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्षता प्रभारी मलीना कुमारी ने की। छात्र छात्राओं ने गीत व संदेश प्रस्तुत कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। अंत में अंगवस्त्र, स्मृति-चिह्न व उपहार देकर उनके सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना की गई।

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