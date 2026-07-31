Bhagalpur News: सीडीपीओ को दी भावभीनी विदाई
Bhagalpur News: गोराडीह के सीडीपीओ पुष्पा कुमारी के तबादले पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रखंड और अंचल कार्यालय के कर्मियों ने उन्हें सम्मानित किया। सभी ने उनके कार्यकाल और व्यवहार की प्रशंसा की। उपस्थित लोगों में बीडीओ विपिन कुमार, सीओ कुमार शिवम और कई आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल थीं।
Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। सीडीपीओ पुष्पा कुमारी के तबादले पर गुरुवार को विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में प्रखंड तथा अंचल कार्यालय के कर्मियों तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। विदाई के मौके पर उनके व्यवहार और कार्यशैली की सभी ने प्रशंसा की। कहा कि सीडीपीओ ने अपने कार्यकाल में कुशलतापूर्वक कार्यों का निर्वहन किया। मौके पर बीडीओ विपिन कुमार, सीओ कुमार शिवम, आंगनबाड़ी सेविका सोनी कुमारी, कुमारी ज्ञानवती, प्रियंका कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे।
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