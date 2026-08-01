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Bhagalpur News: विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नारायणपुर के शिल्प भवन में पिछले शुक्रवार को प्रखंड विकास अधिकारी खुशबू कुमारी का सम्मान सह विदाई समारोह हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंटू यादव ने की। विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने इस समारोह में भाग लिया। नए प्रखंड विकास पदाधिकारी सुप्रभात का भी स्वागत किया गया।

Bhagalpur News: विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित

Bhagalpur News: नारायणपुर संवाद सूत्र। प्रखंड कार्यालय के शिल्प भवन में शुक्रवार को प्रखंड विकास अधिकारी खुशबू कुमारी का सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव ने की। मंच संचालन शिक्षक रवि कांत शास्त्री ने किया। कार्यक्रम में नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि गण, प्रखंड के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी गण, प्रखंड के पूर्व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी प्रमोद कुमार, प्रखंड के सीडीपीओ पूजा कुमारी की उपस्थिति रही। समारोह में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी सुप्रभात का भी स्वागत किया गया।

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