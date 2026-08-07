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Bhagalpur News: अररिया: फारबिसगंज में शान से लहराएगा तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: फारबिसगंज, अररिया से अमरेन्द्र कुमार स्वतंत्रता दिवस को लेकर फारबिसगंज में तैयारियां शुरू हो

Bhagalpur News: अररिया: फारबिसगंज में शान से लहराएगा तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू

Bhagalpur News: फारबिसगंज, अररिया से अमरेन्द्र कुमार स्वतंत्रता दिवस को लेकर फारबिसगंज में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को स्थानीय अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार में स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं 14 अगस्त को आयोजित होने वाले महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक एसडीओ अभय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य एवं व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि आगामी 15 अगस्त को काली मेला ग्राउंड में पूरे सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

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वहीं फारबिसगंज की परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व 14 अगस्त को शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। बैठक में आगामी 11, 12 एवं 13 अगस्त को बच्चों के पैरेड कार्यक्रमों की रिहर्सल आयोजित कराने पर भी सहमति बनी। अधिकारियों ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य, खान-पान एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।

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