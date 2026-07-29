Bhagalpur News: अररिया: 24 घंटे में लूट का खुलासा, शिक्षक को लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार, सामान बरामद
Bhagalpur News: फारबिसगंज, अररिया से अमरेन्द्र कुमार फारबिसगंज,निज संवाददाता। फारबिसगंज पुलिस ने घटना के महज 24
Bhagalpur News: फारबिसगंज, अररिया से अमरेन्द्र कुमार फारबिसगंज,निज संवाददाता।
घटना का विवरण
फारबिसगंज पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर सेन्ट्रल स्कूल शिक्षक से लूटपाट करने वाले अपराधी को दबोच लिया है। इससे पहले फौजी की पत्नी से लूटी गई ढाई लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन बरामद कर लोगों का विश्वास जीता था। एक सप्ताह के भीतर दो बड़ी सफलता के जरिये फारबिसगंज पुलिस ने बदमाशों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब अपराध कर बच निकलना आसान नहीं होगा।
अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी
दरअसल दो दिन पूर्व तड़के करीब 3:15 बजे पटना जाने के लिए फारबिसगंज स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना के भौतिकी शिक्षक व ली एकेडमी स्कूल रोड निवासी निगम शर्मा का बेटा सुशांत शर्मा से एक पिस्टलधारी बदमाश ने दो मोबाइल फोन और नकदी लूट ली थी।
घटना की सूचना मिलते ही फारबिसगंज एसडीपीओ राजकिशोर कुमार के निर्देश पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद आजाद (पिता- मोहम्मद सिराज), निवासी पोखर बस्ती, फारबिसगंज को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटे गए दोनों मोबाइल फोन एवं नकदी भी बरामद कर ली गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पुलिस की सफल कार्रवाई
बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ राजकिशोर कुमार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सटीक कार्रवाई के बल पर 24 घंटे के भीतर मामले का सफल उद्भेदन कर लिया। उन्होंने लोगों से ऐसी स्थिति में सतर्क रहने और तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की। इस अभियान में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के अलावा पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, आशुतोष मिश्रा एवं अनुराधा कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
शिक्षक की वीरता
यहां बता दें कि घटना के दौरान शिक्षक ने साहस दिखाते हुए बदमाश के हाथ से पिस्टल छीन ली तो अपराधी ने चाकू निकालकर हमला करने का प्रयास किया। आखिरकार शिक्षक ने शोर मचाकर अपनी जान बचाई और सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। बाद में पता चला कि अपराधी के पास मौजूद पिस्टल असली नहीं बल्कि नकली थी, लेकिन वह उसी के दम पर लोगों को आतंकित कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इधर शिक्षक सुशांत शर्मा ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनकी लूटी गई संपत्ति वापस मिल जाएगी।
पिछली घटनाएँ
गौरतलब है कि महज एक सप्ताह पूर्व धर्मशाला चौक पर बाइक सवार दो अपराधियों ने एक फौजी की पत्नी के गले से करीब ढाई लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन झपट ली थी। उस मामले को भी फारबिसगंज पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कटिहार से चेन बरामद कर पीड़िता को सौंप दिया था, जिसकी शहरभर में खूब सराहना हुई थी।
सामान्य प्रश्न
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