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Bhagalpur News: किशनगंज : प्रखंड के दर्जनों शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सावन के पहले सोमवार पर पोठिया प्रखंड के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। दिनभर 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ भक्तों ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था दर्शाई। स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा।

Bhagalpur News: किशनगंज : प्रखंड के दर्जनों शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

Bhagalpur News: पोठिया, निज संवाददाता सावन के पहले सोमवार पर पोठिया प्रखंड के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा क्षेत्र,सावन माह के पहले सोमवार को पोठिया प्रखंड पूरी तरह शिवमय हो गया। प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष से दिनभर गूंजते रहे, जबकि भक्ति गीतों और धार्मिक संगीत ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।श्रद्धालुओं ने डोंक तथा महानंदा नदी में स्नान कर पवित्र जल भरा और पैदल विभिन्न शिवालयों तक पहुंचकर भगवान शिव का विधि-विधान से जलाभिषेक किया।

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श्रद्धालुओं ने पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और क्षेत्र में शांति एवं खुशहाली की कामना की। प्रखंड के दामलबाड़ी, सीताझाड़ी, कर्मगाछी, पोठिया, सरस्वती, खरखरी, छतरगाछ, कोवाबाड़ी, कलियाकांज, बारोघरिया, धूमनियां, दलुआघाट सहित दर्जनों शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की संख्या विशेष रूप से अधिक रही। बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने भी पूजा-अर्चना में भाग लेकर धार्मिक आस्था का परिचय दिया।श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई मंदिर समितियों की ओर से पेयजल, प्रसाद वितरण तथा कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी प्रमुख मंदिरों के आसपास मुस्तैद रही, जिससे पूजा-अर्चना शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर पूरे प्रखंड में धार्�

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