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Bhagalpur News: जिले में 34 जगहों पर खुलेगा सुधा दूध का नया बूथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: इन बूथों पर 24 घंटे मिलेंगे दूध और सूधा के अन्य उत्पाद विमूल के प्रबंध

Bhagalpur News: जिले में 34 जगहों पर खुलेगा सुधा दूध का नया बूथ

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिले में सुधा दूध बूथ की संख्या में इजाफा होगा। 24 घंटे बूथ पर दूध-दही और सुधा के अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए 34 नए जगहों का चयन किया गया है। होल-डे-बूथ के लिए 15 गुना 15 या 225 वर्गफीट की जगह की जरूरत बताते हुए डीएम से जमीन की मांग की गई है। विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. (विमूल) के प्रबंध निदेशक ने इसको लेकर डीएम को पत्र दिया है। एमडी शिवेंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में भागलपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर 15 होल-डे-बूथ स्थापित है। परन्तु जिला अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर होल-डे-बूथ की स्थापना नहीं रहने के कारण ग्राहकों एवं आमजनों को सुधा दुग्ध उत्पाद का विस्तृत रेंज भी उपलब्धता नहीं हो पाती है। होल-डे-बूथ ग्राहकों एवं आमजनों का विश्वास का प्रतीक है एवं यह ग्राहकों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। बिहार सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 योजनान्तर्गत कॉम्फेड, पटना को मिल्क बूथ स्थापना के लिए राशि एवं आवंटन प्राप्त है। ऐसे में चिह्नित स्थलों पर यदि जमीन मिल जाती है तो होल-डे बूथ तुरंत खोल दिया जाएगा。

ये भी पढ़ें: पंचायतों में खुलेगा सुधा बिक्री केंद्र

यहां खोलने का प्रस्ताव

1. कृषि कार्यालय, पूर्वी गेट, तिलकामांझी (आत्मा कार्यालय)

2. सैंडिस कैम्पस दक्षिणी गेट नबाबबाग के सामने, तिलकामांझी

3. सैंडिस कैम्पस उत्तरी गेट निकटतम डीआईजी कार्यालय, बड़ी खंजरपुर

4. सब्जी मार्केट, तिलकामांझी स्वामी विवेकानंद स्मारक के निकट

5. डॉक्टर कॉलोनी, बस स्टैंड, तिलकामांझी के निकट

6. बरारी हाईस्कूल, बरारी

7. जीरोमाइल चौक, सबौर, तिलकामांझी रोड

8. बहादुरपुर मोड़, सबौर

9. हाईस्कूल मोड़, सबौर

10. बाईपास रोड, वंशीटीकर टोल गेट

11. बौंसी रोड, बागबाड़ी मोड़

12. एसएमकॉलेज, खंजरपुर

13. बरारी सब्जी चौक के नजदीक

14. डीवीसी कॉलोनी गेट, बरारी

15. बड़ी पोस्ट आंफिस गेट

16. भीखनपुर गुमटी नंबर तीन

17. डिक्सन मोड़, मुंदीचक से बस स्टैंड

18. ललमटिया चौक, ललमटिया थाना के नजदीक

19. नाथनगर गोलम्बर चौक

20. चम्पानगर दिम्बगर जैन मंदिर के नजदीक

21. नरगा चौक सीटीएस के नजदीक

22. नवगछिया जीरोमाइल

23. सिंघिया-मकन्दपुर चौक, नवगछिया

24. पुरानी हॉस्पीटल, कहलगांव

25. सत्कार चौक, कहलगांव

26. पार्क चौक, कहलगांव

27. भदेर चौक, कहलगांव

28. हॉस्पीटल चौक, पीरपैंती

29. डाकघर, पीरपैंती

30. पीरपैंती बाराहाट चौक

31. स्टेशन चौक, शिवनारायणपुर, कहलगांव

32. नंदलालपुर चौक, कहलगांव

33. इशीपुर हाईस्कूल बाराहाट

34. बैंक मोड़, घोघा

पूछे जाने वाले प्रश्न

नए सुधा दूध बूथ कब खोले जाएंगे?
यदि चिह्नित स्थलों पर जमीन मिल जाती है तो होल-डे बूथ तुरंत खोल दिया जाएगा।
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