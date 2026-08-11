Bhagalpur News: जिले में 34 जगहों पर खुलेगा सुधा दूध का नया बूथ

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिले में सुधा दूध बूथ की संख्या में इजाफा होगा। 24 घंटे बूथ पर दूध-दही और सुधा के अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए 34 नए जगहों का चयन किया गया है। होल-डे-बूथ के लिए 15 गुना 15 या 225 वर्गफीट की जगह की जरूरत बताते हुए डीएम से जमीन की मांग की गई है। विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. (विमूल) के प्रबंध निदेशक ने इसको लेकर डीएम को पत्र दिया है। एमडी शिवेंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में भागलपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर 15 होल-डे-बूथ स्थापित है। परन्तु जिला अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर होल-डे-बूथ की स्थापना नहीं रहने के कारण ग्राहकों एवं आमजनों को सुधा दुग्ध उत्पाद का विस्तृत रेंज भी उपलब्धता नहीं हो पाती है। होल-डे-बूथ ग्राहकों एवं आमजनों का विश्वास का प्रतीक है एवं यह ग्राहकों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। बिहार सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 योजनान्तर्गत कॉम्फेड, पटना को मिल्क बूथ स्थापना के लिए राशि एवं आवंटन प्राप्त है। ऐसे में चिह्नित स्थलों पर यदि जमीन मिल जाती है तो होल-डे बूथ तुरंत खोल दिया जाएगा。