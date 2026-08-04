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Bhagalpur News: कई रंग और रूप में बाबाधाम जा रहे शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कोई बाइक तो कोई स्केटिंग करते जा रहा है बड़ी संख्या में ट्रेन, चारपहिया वाहनों

Bhagalpur News: कई रंग और रूप में बाबाधाम जा रहे शिवभक्त

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। सोमवार को श्रावणी मेला का पांचवां दिन। कांवरिया पथ ही नहीं मुख्य सड़क भी बोलबम के नारों से गूंज रहा है। पूरा इलाका केसरियामय हो गया है। सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट और अजगैवीनाथ धाम घाट पर कांवरियों की भीड़ सुबह से शाम तक लगी रही। कई रंग और रूप में शिवभक्त बाबाधाम जा रहे हैं। कोई स्केटिंग करते हुए बाबाधाम जा रहा है तो कोई बाइक और चमचमाती हुई गाड़ियों के साथ। बाबा के दर्शन को लेकर चेहरे पर उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़ी संख्या में बम कांवर लेकर कांवरिया पथ से पैदल बाबाधाम जा रहे हैं।

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इसके अलावा ट्रेन, चारपहिया वाहन और बाइक से जल भरकर बम जा रहे हैं। दांडी और स्केटिंग करते हुए भी शिवभक्त बाबा नगरी जा रहे हैं। दांडी बम का लोग जगह-जगह सहयोग और प्रणाम कर रहे थे। सुल्तानगंज से देवघर जाने वाली मुख्य सड़क पर श्रावणी मेला के दौरान वाहनों का लोड काफी बढ़ गया है। इस व्यस्त सड़क पर स्केटिंग करते बाबाधाम जाना कम चुनौती का काम नहीं है। सोमवार को स्केटिंग करते हुए पांच युवा सुल्तानगंज से जल भरकर बाबाधाम को निकले। मुख्य सड़क पर वाहनों के बीच से गुजरते युवाओं को लोग मोबाइल में कैद कर रहे थे। मुख्य सड़क पर युवा लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए थे। स्केटिंग करते हुए सुल्तानगंज से बाबाधाम जाने वालों में नालंदा के जंगीपुर निवासी शशि कुमार, शेखपुरा के शेखोपुरडीह निवासी कुणाल कुमार, नालंदा के महलपुर निवासी मिथुन कुमार, गया के सतीश कुमार और सहरसा के अंकित कुमार शामिल थे। स्केटिंग करने वाले युवाओं का आपस में पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। इसके बाद इन लोगों ने स्केटिंग करते हुए बाबाधाम जाने का निर्णय लिया। बाबाधाम जाने को लेकर सभी युवक काफी उत्साहित थे। युवकों ने बताया कि मुख्य सड़क पर चलने में खतरा बना रहता है। लेकिन बड़ी सावधानी से सड़क किनारे होकर जा रहे हैं। बाबा ने बुलाया है। बाबा की कृपा से सब ठीक रहेगा। सोमवार की शाम 4.15 बजे पांचों युवक सुल्तानगंज से चलकर करीब छह किमी मासूमगंज पहुंच चुके थे। बीकॉम के छात्र शशि कुमार ने बताया कि 2023 से ही स्केटिंग सीख रहे थे। बाबाधाम जाने का विचार हुआ तो तीन महीना से नियमित अभ्यास किया। उम्मीद है कि मंगलवार को बाबाधाम पहुंचकर जल चढ़ा देंगे। स्केटिंग करते हुए बाबाधाम जाने पर बहुत खुशी हो रही है। इसमें ब्रेक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन नियमित अभ्यास के चलते खड़ा होने में अधिक परेशानी नहीं होती है। शरीर के बल से रुकना पड़ता है। बीएससी कर चुके कुणाल कुमार ने बताया कि बाबा का दर्शन कर मन्नते मांगेंगे। दर्शन करने से मन को बहुत शांति मिलेगी। अधिक ट्रैफिक बढ़ने पर गिरने का डर बना रहता है। जोखिम है, लेकिन बचकर चल रहे हैं। स्थानीय लोगों की भी बहुत मदद मिल रही है। 12वीं पास मिथुन कुमार ने बताया कि बाबा के बुलावा पर जा रहे हैं। बाबा की कृपा है। पहली बार स्केटिंग करते हुए बाबाधाम जा रहे हैं। भागलपुर सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि स्केटिंग करते हुए जाने वालों पर प्रशासन की नजर रहती है। सामाजिक स्तर पर भी लोगों का काफी सहयोग मिलता है। सड़क पर बायें चलने का आग्रह किया जाता है।

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