Bhagalpur News: मेधावी छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में विद्यार्थियों का हुआ सम्मान
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सम्मान समारोह समिति, भागलपुर के तत्वावधान में रायबहादुर वंशीधर ढांढनिया स्मृति मेधावी
Bhagalpur News: भागलपुर। सम्मान समारोह समिति, भागलपुर के तत्वावधान में रायबहादुर वंशीधर ढांढनिया स्मृति मेधावी छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह-2026 का आयोजन आनंदराम ढांढनिया सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में किया गया। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के विभिन्न कक्षाओं के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। आरएसएस महानगर के संघचालक रतन भालोटिया ने कहा कि प्रतिभा तभी सार्थक होती है, जब उसके साथ संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का भाव जुड़ा हो। समारोह में अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, बद्री प्रसाद छापोलिका, अतुल ढांढनिया, आलोक ढांढनिया, लक्ष्मी नारायण डोकानिया, अभिषेक कुमार जैन, डॉ. पवन पोद्दार, बालमुकुंद गोयनका आदि मौजूद थे।
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