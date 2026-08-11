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Bhagalpur News: जिले में एनएच-80 के चौड़ीकरण के लिए काटे गए 5678 पेड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर जिले में NH-80 और NH-31 के चौड़ीकरण के लिए हजारों हरे-भरे पेड़ों को काटा गया है। NH-80 पर 5678 पेड़ों को काटा गया, जबकि 4788 पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया गया। इसके साथ ही, NH-31 को फोरलेन बनाने के लिए भी सैकड़ों पेड़ हटाए जाने हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

Bhagalpur News: जिले में एनएच-80 के चौड़ीकरण के लिए काटे गए 5678 पेड़

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर जिला होकर गुजरने वाली एनएच-80 और एनएच-31 पर रोजाना दौड़ रहे हजारों वाहनों से निकलने वाले धुंए को सड़क के किनारे लगे हरे-भरे पेड़ सोखते हैं। लेकिन बीते तीन वर्षों के दौरान जिले में एनएच-80 के चौड़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में हरे-भरे पेड़ों को हटाया गया है। वहीं खगड़िया से पूर्णिया तक एनएच-31 को फोरलेन में तब्दील करने के लिए जिलाक्षेत्र से अनगिनत पेड़ हटाए जाएंगे। एनएच-31 के किनारे लगे पेड़ों को चिह्नित करने का काम जल्द शुरू होगा। वहीं भागलपुर जिले में पड़ने वाले बिहपुर से वीरपुर तक निर्माणधीन एनएच-106 के लिए भी पेड़ हटाए गए हैं। जहां बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दशकों पहले लगाए गए पौधे आज छतनार पेड़ में तब्दील हो गए हैं। वहीं सड़कों के चौड़ीकरण व फोर लेन बनाने के लिए पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही हे।

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पेड़ों की कटाई का विवरण

बता दें कि मुंगेर से मिर्जाचौकी तक करीब 70 किलोमीटर लंबे एनएच-80 को सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा किया गया है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले कुल 5678 पेड़ों को काटा गया, जबकि 4788 पेड़ों को ट्रांसलोकेट यानी उखाड़कर दूसरी जगह लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि, विस्थापित किए गए कई पेड़ जीवित नहीं बच सके। वहीं, इनके स्थान पर कम ऊंचाई वाले कुछ नए पेड़ लगाए गए हैं। एनएच-80 पर पेड़ों को काटने के बाद अबतक सड़क किनारे नए सिरे पौधरोपण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। भागलपुर जिले में पड़ने वाले एनएच-80 के दोनों ओर कई जगह वीरान नजर आता है। कभी इस सड़क के दोनों ओर पेड़ों की छाया राहगीरों व वाहन चालकों को छाया देती थी।

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घोरघट से दोगच्छी तक पेड़ काटने का असर

घोरघट से दोगच्छी तक 2006 पेड़ कटे

तीन वर्ष के दौरान मुंगेर से मिर्जाचौकी के बीच 10 मीटर चौड़े एनएच-80 का काम पूरा हो चुका है। नाला निर्माण का काम कुछ जगह शेष रह गया है। इसके लिए एनएच-80 के घोरघट से दोगच्छी के बीच करीब 28 किलोमीटर की दूरी में चौड़ीकरण के दौरान 2006 हरे-भरे पेड़ों को काटना पड़ा। इस हिस्से में 1897 पेड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाने यानी ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई की गई। सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को हटाने का असर सड़क के दोनों ओर के हरित क्षेत्र पर भी पड़ा है।

जीरोमाइल से मिर्जाचौकी तक पेड़ों की स्थिति

जीरोमाइल से मिर्जाचौकी तक 3672 पेड़ काटे गए

जीरोमाइल से मिर्जाचौकी के बीच भी सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में पेड़ चौड़ीकरण की जद में आए। इस हिस्से में 3672 पेड़ काटे गए हैं। वहीं, सबौर से भागलपुर की सीमा पर स्थित मिर्जाचौकी तक कुल 2891 पेड़ हटाए गए। पेड़ों को बचाने के लिए ट्रांसलोकेशन का विकल्प अपनाया गया, लेकिन विस्थापित किए गए सभी पेड़ बच नहीं पाए। इससे पुराने और बड़े पेड़ों की जगह कम ऊंचाई वाले पौधों के लगने से हरित आवरण के स्वरूप में बदलाव आया है।

बांकी सड़क निर्माण परियोजनाओं का प्रभाव

एनएच-31 होगा फोरलेन में तब्दील, हजारों पेड़ों पर संकट मंडरा रहा

जिले में सड़क निर्माण की अन्य परियोजनाओं के कारण भी पेड़ों की कटाई जारी है। बिहपुर से वीरपुर के बीच एनएच-106 के निर्माण को लेकर दर्जनों पेड़ काटे गए हैं। वहीं, एनएच-31 को खगड़िया से पूर्णिया तक फोरलेन में तब्दील किया जाएगा। एनएच-31 के स्वरूप को बदलने के लिए जिले में पड़ने वाले नारायणपुर से कुरसेलापुल तक भी सैकड़ों पेड़ों को हटाया जाना है।

सरकारी भूमि से पेड़ों की कटाई

फोरलेन सड़क के लिए सरकारी भूमि से 55 पेड़ कटे

इसके अलावा मुंगेर-मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना के निर्माण के लिए सरकारी भूमि से 55 पेड़ हटाए गए हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए अधिकांश निजी जमीन का प्रयोग किया गया है। इस दौरान पड़ने वाली सरकारी भूमि का रकबा बहुत कम था। इधर, भूस्वामियों की माने तो इस परियोजना में पांच हजार से अधिक पेड़ों को कटा गया है। सड़क परियोजनाओं से आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और ट्रांसलोकेशन के बाद उनके जीवित रहने की चुनौती पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण बनी हुई है।

हरियाली की सुरक्षा की चिंताएं

सड़क परियोजना के नाम पर हरियाली पर प्रहार

- घोरघट से दोगच्छी के बीच 28 किमी की दूरी में काटे गए 2006 हरेभरे पेड़

- घोरघट से दोगच्छी के बीच ट्रांसलोकेट यानी विस्थापित हुए 1897 पेड़

- जीरोमाइल से मिर्जाचौकी के बीच सड़क के दोनों ओर स्थित 3672 पेड़ कटे

- सबौर से भागलपुर सीमा पर स्थित मिर्जाचौकी तक 2891 पेड़ हटाए गए

- बिहपुर से वीरपुर के बीच एनएच 106 के निर्माण को लेकर जिले में दर्जनों पेड़ कटे

- एनएच 31 को फोरलेन बनाने के लिए नारायणपुर से कुरसेलापुल तक कटेंगे सैकड़ों पेड़

- मुंगेर मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोर लेन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि से हटाए 55 पेड़

एनएच चौड़ीकरण के लिए काटे गए पेड़ों के एवज में निर्माण एजेंसी ने मुआवजा का भुगतान किया है। इस राशि की सहायता से सरकार की ओर से तीन गुना अधिक पेड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से 34 हजार पेड़ लगाने के लिए फंड मिल चुका है।

आशुतोष राज, वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनएच-80 पर कितने पेड़ काटे गए हैं?
एनएच-80 पर कुल 5678 पेड़ काटे गए हैं।
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