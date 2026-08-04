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Bhagalpur News: किशनगंज: चेहल्लुम पर 245 स्थलों पर मजिस्ट्रेट संग पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: किशनगंज में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिलेभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 245 संवेदनशील स्थलों पर पुलिस और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई ताकि कोई भ्रामक खबर न फैले।

Bhagalpur News: किशनगंज: चेहल्लुम पर 245 स्थलों पर मजिस्ट्रेट संग पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति

Bhagalpur News: किशनगंज, संवाददाता। ​चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए मंगलवार को शहर समेत पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जिलेभर के 245 चिह्नित संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी।​

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सुरक्षा व्यवस्था

किशनगंज शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 60 से अधिक स्थानों पर सुरक्षा बल मुस्तैद दिखे। अति-संवेदनशील स्थलों पर एहतियात के तौर पर सोमवार की शाम से ही मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई थी। इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने और पल-पल की जानकारी जुटाने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में पालीवार कर्मियों की तैनाती की गई थी।​

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प्रशासनिक मुस्तैदी

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम नवीन कुमार और एसपी संतोष कुमार लगातार अपने कनिष्ठ अधिकारियों से स्थिति की जानकारी लेते रहे। वहीं, धरातल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम अनिकेत कुमार, एसडीपीओ-2 मनोज कुमार सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर आर बी राय तथा किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार दल-बल के साथ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे।​पर्व के दौरान आम लोगों को आवागमन में असुविधा न हो, इसके लिए शहर के प्रमुख चौकों पर यातायात नियंत्रण बोर्ड लगाए गए थे।

सोशल मीडिया पर निगरानी

किसी भी तरह की भ्रामक खबर या अफवाह फैलने से रोकने के लिए पुलिस की सोशल मीडिया सेल इंटरनेट मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए थी।​प्रशासनिक मुस्तैदी और पुलिस की चौकसी के कारण जिले भर में चेहल्लुम का पर्व शांति और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ।

FAQ

चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी?
चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए 245 संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी।
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