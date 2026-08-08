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Bhagalpur News: खगड़िया: बीएन तटबंध के संवेदनशील स्थानों की करायी मरम्मत, दंडाधिकारी व पुलिस बल रहे मौजूद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: चौथम प्रखंड क्षेत्र में बदला-नगरपाड़ा तटबंध पर बारिश के कारण रेनकट उत्पन्न हो गए हैं। संवेदनशील स्थलों का मरम्मतीकरण शनिवार को जल संसाधन विभाग की देखरेख में किया गया। इस दौरान कई अधिकारी और पुलिस बल मौजूद थे। तटबंध की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य किया गया।

Bhagalpur News: खगड़िया: बीएन तटबंध के संवेदनशील स्थानों की करायी मरम्मत, दंडाधिकारी व पुलिस बल रहे मौजूद

Bhagalpur News: चौथम से रवि शंकर कुमार की रिपोर्ट चौथम प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाले बदला-नगरपाड़ा तटबंध पर इन दिनों जगह-जगह रेनकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तटबंध की संवेदनशीलता को देखते हुए शनिवार को देवका के समीप रेनकट से प्रभावित स्थलों का मरम्मतीकरण कराया गया। दोपहर करीब एक बजे तक जल संसाधन विभाग की देखरेख में संवेदनशील स्थानों पर मरम्मतीकरण का कार्य जारी रहा। मरम्मतीकरण के दौरान मौके पर दंडाधिकारी के रूप में जी रामजी के जेई प्रवीण कुमार, चौथम थानाध्यक्ष अजीत कुमार, जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी।

बताया जाता है कि देवका के समीप बीएन तटबंध के निर्माण को लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी। प्रशासन और जल संसाधन विभाग की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से तटबंध के रेनकट वाले स्थानों को मिट्टी से भरकर दुरुस्त किया गया। विभागीय अधिकारियों ने तटबंध की स्थिति का जायजा लेते हुए संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक मरम्मतीकरण करायी, ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे और संभावित खतरे को टाला जा सके।

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