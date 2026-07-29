Bhagalpur News: कटिहार: विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था से कम वोल्टेज से लोगों की परेशानी बड़ी
Bhagalpur News: कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में लचर विद्युत व्यवस्था से उपभोक्ता परेशान हैं। बारिश में विद्युत सप्लाई पूरी तरह बाधित हो जाती है। मखदमपुर पंचायत में मखाना व्यवसाय बढ़ा, लेकिन जर्जर तारों और सीमित ट्रांसफार्मर के कारण बिजली की सप्लाई कम वोल्टेज पर हो रही है, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है।
Bhagalpur News: कटिहार। कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों लचर विघुत व्यवस्था से आम उपभोक्ता परेशान हो रहे है। बरसात होने पर विघुत व्यवस्था पुरी तरह चरमरा जाती है।
मखाना व्यापार की समस्याएं
मखदमपुर पंचायत के मिर्जापुर गांव में इन दोनों मखाना पुरी का व्यवसाय फल फूल रहा है जहां पर विद्युत की खपत बढ़ गई है पुराने जर्जर तार पोल और एक मात्र 100 केबी के ट्रांसफर से उपभोक्ता के घर समुचित मात्रा में विद्युत आपूर्ति नहीं होती है कम वोल्टेज सप्लाई से विद्युत से संचालित सभी उपकरण धीमी गति से चलता है उमस भरी गर्मी में आए दिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मखाना फोड़ी और आम लोगों से विद्युत विभाग को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है और सुविधाएं नदारत है।
अभियंता का बयान
मामले में कनीय अभियंता पंकज ठाकुर ने कहा कि कटिहार से 28 मेगा वाट मुसापुर सव पावर स्टेशन में विघुत आपूर्ति होती है। लेकिन फुल लोड नहीं चला पाते हैं 24 से 25 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाती है इसके परिणाम स्वरुप फिडर वाइज लोड सेटिंग कर विघुत आपूर्ति की जाती है बरसात के दिनों में ब्रेकडाउन होने के बाद बारामती के बाद विद्युत चालू होता है जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सेवा नियमित रूप से नहीं मिल पाती है।
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