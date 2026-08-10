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Bhagalpur News: समानांतर पुल निर्माण स्थल पर कार्यरत इलेक्ट्रिशियन की करंट लगने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पश्चिम बंगाल के कूच विहार का रहने वाला था इलेक्ट्रिशियन मायागंज अस्पताल में डॉक्टर ने

Bhagalpur News: समानांतर पुल निर्माण स्थल पर कार्यरत इलेक्ट्रिशियन की करंट लगने से मौत

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता समानांतर पुल निर्माण स्थल पर कार्यरत इलेक्ट्रिशियन की करंट लगने से मौत हो गई। घटना शनिवार रात की है। इलेक्ट्रिशियन 29 साल के मुस्तकीम शा पश्चिम बंगाल के कूच विहार जिले के हल्दीवारी का रहने वाला था।मृतक के चचेरे भाई साहीदार अली शा ने घटना को लेकर मायागंज में पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया है कि शनिवार की रात लगभग आठ बजे मुस्तकीम अपनी टीम के साथ नवगछिया की तरफ से विक्रमशिला पुल के पाया संख्या तीन के पास काम कर रहा था। उसी दौरान उसे करंट लग गया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा।

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गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए मायागंज स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर ने रात लगभग साढ़े दस बजे उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में किसी का दोष नहीं बताया गया है। चचेरे भाई ने बताया है कि मुस्तकीम इस साल 15 जून से एसपीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही उसकी पत्नी की भी हालत बिगड़ गई जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

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