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Bhagalpur News: सहरसा: बिजली तार गिरोह का पर्दाफाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा से मनीश की रिपोर्ट सहरसा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अज्ञात चोरों

Bhagalpur News: सहरसा: बिजली तार गिरोह का पर्दाफाश

Bhagalpur News: सहरसा से मनीश की रिपोर्ट सहरसा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अज्ञात चोरों द्वारा विद्युत ट्रांसफॉर्मरों को क्षतिग्रस्त कर उनसे विद्युत तारों की चोरी किए जाने की कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इन घटनाओं के संबंध में संबंधित थानों में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज कर तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया गया।घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देशानुसार सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी गए सामान की बरामदगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष टीम का गठन किया गया। जिसके बाद कार्यवाही करते के साथ हीं विद्युत तार चोर गिरोह का खुलासा करते हुए पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है ।

विशेष टीम में जिला आसूचना ईकाई तथा संबंधित थाना पुलिस के अनुभवी पदाधिकारी एवं कर्मियों को शामिल किया गया था। गठित टीम द्वारा तकनीकी एवं मानवीय आसूचना का प्रभावी संकलन करते हुए लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया।पुलिस ने सौरबाजार थाना क्षेत्र के भवानीपुर वार्ड तीन निवासी उपेन्द्र यादव के पुत्र रामप्रवेश कुमार, सदर थाना क्षेत्र के रुपनगरा निवासी पृथ्वी शर्मा के पुत्र मुकेश शर्मा, फुदक शर्मा के पुत्र छोटेलाल शर्मा, सहरसा बस्ती निवासी सत्यनारायण महतो के पुत्र सुशील कुमार व मधेपुरा जिले के गमहरिया थाना क्षेत्र बेलो चमगाद निवासी सनीश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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