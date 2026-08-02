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Bhagalpur News: जमुई: पटवन के लिए मोटर चालू करने के दौरान युवक को लगी करंट, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जमुई के चौडीहा गांव में खेत पटवन के दौरान जितेंद्र कुमार यादव को करंट लग गया। गंभीर हालत में परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, और ग्रामीणों ने शव को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ जुटा ली।

Bhagalpur News: जमुई: पटवन के लिए मोटर चालू करने के दौरान युवक को लगी करंट, मौत

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट टाउन थाना क्षेत्र के चौडीहा गांव में रविवार दोपहर खेत पटवन को लेकर मोटर चालू करने के दौरान राधे यादव के पुत्र जितेंद्र कुमार यादव को करंट लग गई। करंट से युवक बेहोशी अवस्था में गिर गया। परिजन द्वारा उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर घनश्याम सुमन ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। घटना की सूचना के बाद युवक के शव को देखने के लिए सदर अस्पताल में ग्रामीण व परिजन की भीड़ उमड़ पड़ी।

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बताया जाता है कि युवक खेत पटवन के लिए मोटर चालू कर रहा था इसी दौरान तार कटे होने की वजह से अचानक युवक करंट की चपेट में आ गया। हालांकि परिजन व स्थानीय लोगों के द्वारा फौरन युवक को चपेट से छुड़ाया गया और सदर अस्पताल लाया गया। तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने भी जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद पूरे परिवार का रो-रो कर बुरा हाल होने लगा। परिजन के बीच कोहराम मच गया।शव को देख लोगों की आंखें नम हो गई।

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