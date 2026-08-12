Bhagalpur News: आठ माह से बंद है विद्युत शवदाह गृह
Bhagalpur News: भागलपुर के बरारी घाट पर स्थित एकमात्र विद्युत शवदाह गृह पिछले आठ महीनों से बंद है। नगर निगम की कई बैठकों में इसका मुद्दा उठाया गया है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मरम्मत में देरी के कारण गरीब परिवारों पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का महंगा उपयोग करना पड़ रहा है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। बरारी घाट स्थित शहर का इकलौता विद्युत शवदाह गृह पिछले आठ महीनों से बंद पड़ा है। नगर निगम की बोर्ड बैठकों में बार-बार मुद्दा उठने के बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दो सप्ताह पूर्व नगर निगम की टीम ने इसका भौतिक निरीक्षण कर पटना से टेक्नीशियन बुलाकर मशीन ठीक कराने का आश्वासन दिया था। हालांकि, न तो अब तक मरम्मत का काम शुरू हुआ है और न ही इसके संचालन व रखरखाव के लिए ओपीआरएमसी का टेंडर जारी किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए पारंपरिक लकड़ी का उपयोग बेहद महंगा साबित हो रहा है, जिससे निर्धन परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
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