Bhagalpur News: बाइक की ठोकर से बुजुर्ग महिला कांवरिया घायल
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में गंगा घाट से कांवर लेकर बाबाधाम जा रही 80 वर्षीय महिला कांवरिया को बाइक की ठोकर से चोट आई। डायल 112 की सहायता से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। यह घटना अशियाचक में कांवर यात्रा के दौरान एक अन्य व्यक्ति के गिरने की घटना से संबंधित है।
Bhagalpur News: बाइक की ठोकर से बुजुर्ग महिला कांवरिया घायल सुल्तानगंज। गंगा घाट से कांवर में जल लेकर बाबाधाम जा रही महिला कांवरिया आरओबी के आगे बाइक की ठोकर से गिरकर घायल हो गई। डायल 112 की टीम ने घायल महिला कांवरिया श्यामा वाईसीदार (80 वर्ष) निवासी छत्तीसगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज लाया गया। जहां उनका इलाज किए जाने के बाद वह अपने परिजन के साथ चली गई। इधर अशियाचक के पास कांवर यात्रा के दौरान गिरे राजेश सहनी, सिलीगुड़ी का अस्पताल में इलाज किया गया।
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