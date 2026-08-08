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Bhagalpur News: बांका: दो दिन से बुजुर्ग लापता, परिजन चिंतित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: छत्रहार गांव में एक बुजुर्ग दो दिन पूर्व रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। परिवार ने आसपास के क्षेत्र, रिश्तेदारों और परिचितों में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। प्रशासन और पुलिस से मदद मांगी गई है जिससे बुजुर्ग की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई जा रही है।

Bhagalpur News: बांका: दो दिन से बुजुर्ग लापता, परिजन चिंतित

Bhagalpur News: बांका से आनंद की रिपोर्ट छत्रहार गांव से करीब दो दिन पूर्व एक बुजुर्ग के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग के अचानक घर से गायब होने के बाद परिजन काफी चिंतित हैं। परिजनों ने अपने स्तर से आसपास के क्षेत्रों, रिश्तेदारों एवं परिचितों के यहां काफी खोजबीन की, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। काफी प्रयास के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर परिवार के सदस्यों की चिंता बढ़ गई है। बताया गया कि बुजुर्ग दो दिन पूर्व घर से निकले थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों ने संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की।

स्थानीय लोगों से भी उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। परिजनों ने प्रशासन एवं पुलिस से बुजुर्ग की तलाश में सहयोग करने की अपील की है। घटना के बाद गांव में भी तरह-तरह की चर्चा हो रही है। परिजन जल्द से जल्द बुजुर्ग के सुरक्षित वापस लौटने की उम्मीद लगाए हुए हैं।

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