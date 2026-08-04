Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: लखीसराय: खेत घूमने गए वृद्ध की हृदय गति रुकने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: लखीसराय के बिलौरी गांव में एक वृद्ध की मौत खेत में अचेत होकर गिरने से हो गई। मृतक श्याम सुंदर पंडित (63) को परिजन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित किया। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी संभावित मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। परिजनों में शोक का माहौल है।

Bhagalpur News: लखीसराय: खेत घूमने गए वृद्ध की हृदय गति रुकने से मौत

Bhagalpur News: लखीसराय, हिप्र। टाउन थाना क्षेत्र के बिलौरी गांव में मंगलवार की सुबह खेत घूमने के दौरान अचेत होकर गिरने से वृद्ध की मौत होने का मामला सामने आया है। पहचान बिलौरी गांव निवासी स्व. मथुरा पंडित के 63 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर पंडित के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पीड़ित के अचेत होकर गिरने के बाद स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से परिजन उन्हें इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इमरजेंसी वार्ड में ऑन ड्यूटी तैनात चिकित्सक डॉ. गोपाल कुमार ने जांच करने के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक ने बताया कि सदर अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उनकी मौत हो चुकी थी।

संभवत हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई। वृद्ध की मौत की खबर सुन परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Heart Attack Village Bhagalpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।