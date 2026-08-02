Bhagalpur News: मुंगेर: खेत में पटवन के दौरान करंट लगने से 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत
Bhagalpur News: टेटियाबंबर के चंपाचक बहियार में 62 वर्षीय बुजुर्ग जेहल प्रसाद सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। पटवन के दौरान खराब बिजली के तार के कारण हादसा हुआ। घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में शोक की लहर और परिजनों का बुरा हाल है।
Bhagalpur News: टेटियाबंबर से राजेश प्रखंड के टेटिया पंचायत अंतर्गत चंपाचक बहियार में खेतों की पटवन के दौरान बिजली का करंट लगने से 62 वर्षीय बुजुर्ग जेहल प्रसाद सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।जानकारी के अनुसार चंपाचक निवासी जेहल प्रसाद सिंह रविवार की सुबह बहियार में पटवन कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने लंबी दूरी तक बिजली का तार बिछा रखा था। तार में कहीं कट था, जिसे वह नहीं देख पाए और उसकी चपेट में आ गए। करंट लगते ही वे गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
सूचना पर टेटियाबंबर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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