Bhagalpur News: सख्ती से लगाई गई नवगछिया बस स्टैंड में बस
Bhagalpur News: भागलपुर में श्रावणी मेला के दौरान महादेव घाट पर गंगा स्नान करने आने वालों की भीड़ को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने नवगछिया के बस स्टैंड पर बसों को सख्ती से लगाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को जाम और अन्य समस्याओं से राहत मिलेगी।
Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान विक्रमशिला सेतु पर भीड़ को कम करने, महादेव घाट पर गंगा स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जाम समेत अन्य परिशानियों से नहीं जूझना पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश के आलोक में शुक्रवार से भागलपुर की तरफ आने वाली बसों को नवगछिया स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड पर ही सख्ती से लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब पहले की तरह परबत्ता के समीप जीओ पेट्रोल पंप के समीप बसों को नहीं लगाया जा रहा है। इस जगह पर से बसों का परिचालन होने से कई तरह की तकनीकी दिक्कतें होने लगी थीं।
यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं। एमवीआई एसएन मिश्र ने बताया कि शुक्रवार से नवगछिया स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड से बसों का परिचालन शुरू करवाया गया है।
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