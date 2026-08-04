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Bhagalpur News: मेला क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की शिकायत का शीघ्र निष्पादन हो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सभी पदाधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश श्रद्धालुओं को निर्बाध एवं सुरक्षित

Bhagalpur News: मेला क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की शिकायत का शीघ्र निष्पादन हो

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी मेला पर सुल्तानगंज मेला क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने मंगलवार को मातहत पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मोड में समीक्षा की। समीक्षा बैठक में श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्त सभी वरीय पदाधिकारी, मेला दंडाधिकारी, सेक्टर नोडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, विद्युत विभाग के पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में नगर परिषद, सुल्तानगंज, जिला नजारत शाखा, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर सहित विभिन्न विभागों द्वारा मेला क्षेत्र में कराए गए विद्युत संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई।

साथ ही प्राप्त शिकायतों एवं फीडबैक पर विस्तृत चर्चा करते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डीएम ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए उसका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने, विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने तथा श्रद्धालुओं को निर्बाध एवं सुरक्षित विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सतत निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें, ताकि श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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