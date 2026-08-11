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Bhagalpur News: विद्यालय में लगाए विभिन्न प्रकार के पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पृथ्वी दिवस पर आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय, अरार में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पेड़-पौधे जीवन का आधार हैं। छात्रों और शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाया। पौधों की देखभाल कर हमें प्रदूषण कम करना चाहिए।

Bhagalpur News: विद्यालय में लगाए विभिन्न प्रकार के पौधे

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय, अरार में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का संदेश देते हुए पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पेड़-पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने, प्रदूषण कम करने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना आवश्यक है।

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