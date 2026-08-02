Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: अररिया: स्कूल परिचारी के घर घुसकर मारपीट करने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: कुर्साकांटा के उच्च विद्यालय के आवासीय भवन में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में परिचारी के साथ मारपीट की। घटना के समय परिचारी पानी लेने गया था। स्थानीय लोगों ने मदहोश व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के समय शराब पीने की पुष्टि की। मामला दर्ज कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

Bhagalpur News: अररिया: स्कूल परिचारी के घर घुसकर मारपीट करने वाला गिरफ्तार

Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा रविवार की रात्रि उच्च विद्यालय कुर्साकांटा परिसर में बना अवासीय भवन में एक व्यक्ति शराब के नशे में घर घुसकर परिचारी के साथ मारपीट करने वाले को स्थानीय लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है। घटना को लेकर विद्यालय के परिचारी अभिमन्यू सिंह ने थाना में आवेदन दिया है। परिचारी ने बताया कि वे स्कूल परिसर में बने आवासीय भवन में रहते हैं। एक अगस्त की रात्रि करीब साढ़े दस बजे खाना खाकर पानी के लिए विद्यालय के आरओ पानी टंकी से पानी लेने गया। इस बीच विद्यालय का रात्रि प्रहरी मुख्य गेट खोल कर इधर उधर निरीक्षण कर रहा था।

इतने में एक व्यक्ति को कमरे में घुसते देखा तो वे दोड़कर जैसे ही कमरा पहुंचा वह व्यक्ति मेरा गर्दन पकड़ कर फाइट मारने लगा। इस दौरान उनके द्वारा हल्ला करने पर आपस पास के लोग जमा हुए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ गए व्यक्ति के मूंह से शराब की गंध आ रही थी। घटना की जानकारी थाना को दी गई। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर व्यक्ति को हिरासत में लेकर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट मशीन से जांच करने पर शराब पीने की पुष्टि की गई। गिरफ्तार व्यक्ति कुर्साकांटा पंचायत के खेसरैल वार्ड संख्या आठ निवासी गोविन्द मंडल पिता राजेन्द्र मंडल बताया जाता है। इधर थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।