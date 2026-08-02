Bhagalpur News: अररिया: स्कूल परिचारी के घर घुसकर मारपीट करने वाला गिरफ्तार

Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा रविवार की रात्रि उच्च विद्यालय कुर्साकांटा परिसर में बना अवासीय भवन में एक व्यक्ति शराब के नशे में घर घुसकर परिचारी के साथ मारपीट करने वाले को स्थानीय लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है। घटना को लेकर विद्यालय के परिचारी अभिमन्यू सिंह ने थाना में आवेदन दिया है। परिचारी ने बताया कि वे स्कूल परिसर में बने आवासीय भवन में रहते हैं। एक अगस्त की रात्रि करीब साढ़े दस बजे खाना खाकर पानी के लिए विद्यालय के आरओ पानी टंकी से पानी लेने गया। इस बीच विद्यालय का रात्रि प्रहरी मुख्य गेट खोल कर इधर उधर निरीक्षण कर रहा था।

इतने में एक व्यक्ति को कमरे में घुसते देखा तो वे दोड़कर जैसे ही कमरा पहुंचा वह व्यक्ति मेरा गर्दन पकड़ कर फाइट मारने लगा। इस दौरान उनके द्वारा हल्ला करने पर आपस पास के लोग जमा हुए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ गए व्यक्ति के मूंह से शराब की गंध आ रही थी। घटना की जानकारी थाना को दी गई। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर व्यक्ति को हिरासत में लेकर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट मशीन से जांच करने पर शराब पीने की पुष्टि की गई। गिरफ्तार व्यक्ति कुर्साकांटा पंचायत के खेसरैल वार्ड संख्या आठ निवासी गोविन्द मंडल पिता राजेन्द्र मंडल बताया जाता है। इधर थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।