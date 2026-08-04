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Bhagalpur News: कटिहार : 35 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार में नगर थाना पुलिस ने 35 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर मो. पप्पू (55 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1200 रुपये नकद भी बरामद हुए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है।

Bhagalpur News: कटिहार : 35 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

Bhagalpur News: कटिहार, एक संवाददाता। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 35 ग्राम स्मैक के साथ एक कथित तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1200 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। एसपी परिचय कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम नगर थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि तीनगछिया बाजार समिति के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगा, लेकिन पुलिस बल ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला नासीरगंज निवासी मो. पप्पू (55 वर्ष) के रूप में की गई है।

तलाशी के दौरान उसके पास से 35 ग्राम स्मैक तथा 1200 रुपये नकद बरामद किए गए।पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी स्मैक की खेप कहां से लाता था और किन लोगों तक इसकी आपूर्ति करता था।

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