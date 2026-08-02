Bhagalpur News: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक बने डॉ. पंकज
Bhagalpur News: भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉ. पंकज कुमार को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उपाधीक्षक बनाया गया। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई। वे न्यूरो सर्जरी विभाग के प्राध्यापक हैं।
Bhagalpur News: भागलपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. पंकज कुमार को बनाया गया। इससे संबंधित अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी ने जारी की। जारी पत्र के अनुसार डॉ. पंकज जेएलएनएमसीएच के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्राध्यापक हैं। डॉ. पंकज की प्रतिनियुक्ति सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में की गई थी। अब वह यहां के उपाधीक्षक बनाए गए।
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