Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक बने डॉ. पंकज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉ. पंकज कुमार को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उपाधीक्षक बनाया गया। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई। वे न्यूरो सर्जरी विभाग के प्राध्यापक हैं।

Bhagalpur News: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक बने डॉ. पंकज

Bhagalpur News: भागलपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. पंकज कुमार को बनाया गया। इससे संबंधित अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी ने जारी की। जारी पत्र के अनुसार डॉ. पंकज जेएलएनएमसीएच के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्राध्यापक हैं। डॉ. पंकज की प्रतिनियुक्ति सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में की गई थी। अब वह यहां के उपाधीक्षक बनाए गए।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: अस्पताल के प्रबंधकों को निगरानी बढ़ाने का निर्देश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।