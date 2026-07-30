Bhagalpur News: अररिया : घरेलू विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया। एक संवाददाता अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डम्हेली वार्ड
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया। एक संवाददाताअररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डम्हेली वार्ड संख्या 11 में घरेलू विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला रूबी बेगम बताया जा रहा है।
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