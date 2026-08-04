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Bhagalpur News: आवारा कुत्तों के बंध्याकरण का रास्ता साफ, जयपुर की एजेंसी को मिला जिम्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना शुरू की है। जयपुर की संतुलन जीव कल्याण एजेंसी को नियुक्त कर कार्यादेश दिया गया है। यह अभियान 29 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 2028 तक चलेगा, जिससे नागरिकों को आवारा कुत्तों और रेबीज के खतरे से राहत मिलेगी।

Bhagalpur News: आवारा कुत्तों के बंध्याकरण का रास्ता साफ, जयपुर की एजेंसी को मिला जिम्मा

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना के तहत जयपुर की संतुलन जीव कल्याण एजेंसी को चयन कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। नगर आयुक्त ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि निर्धारित शर्तों के अनुरूप जल्द से जल्द एबीसी सेंटर स्थापित कर अभियान शुरू करें। इसके लिए एजेंसी को सात दिनों के भीतर निगम के साथ एकरारनामा करने को कहा गया है। इस बात की जानकारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी शशि भूषण सिंह ने दी।यह एबीसी अभियान 29 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 2028 तक यानी दो वर्षों की अवधि के लिए संचालित होगा।

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निविदा की स्वीकृत दरों के अनुसार एजेंसी को प्रति कुत्ता 1,550 रुपये का भुगतान किया जाएगा। कार्यादेश के मुताबिक, एजेंसी शहर के विभिन्न इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ेगी। बंध्याकरण और आवश्यक टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुत्तों को वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इस कदम से शहरवासियों को आवारा कुत्तों के आतंक और रेबीज के खतरे से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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