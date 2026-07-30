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Bhagalpur News: खगड़िया : श्रावणी मेला की तैयारियों का डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, हिन्दुस्तान संवाददाता जिले के अगुवानी में आयोजित होने

Bhagalpur News: खगड़िया : श्रावणी मेला की तैयारियों का डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण

Bhagalpur News: जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, हिन्दुस्तान संवाददाता

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जिले के अगुवानी में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला की तैयारियों का गुरुवार को डीएम विक्रम विरकर ने

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तैयारियों का निरीक्षण

स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेला परिसर एवं आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने मेला क्षेत्र में लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, ताकि श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने बैरिकेडिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने, संपूर्ण मेला क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम का निर्माण कराने का निर्देश दिया। साथ ही स्वच्छता एवं मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेला परिसर में अस्थायी शौचालय का निर्माण एवं उसकी नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी दिए।

नाव परिचालन के निर्देश

साथ ही नदी मार्ग से होने वाले आवागमन की समीक्षा करते हुए डीएम ने नाव परिचालन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने नावों के परिचालन क्षेत्र की स्पष्ट मार्किंग कराने, सुरक्षित चढ़ने एवं उतरने के घाटों को चिन्हित करने, प्रत्येक नाव की यात्री क्षमता का अनिवार्य रूप से पालन कराने, सभी नावों पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने तथा नाव परिचालन पर सतत निगरानी रखने के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए, ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन पूर्णतः सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। डीएम ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने तथा मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एडीएम आरती, गोगरी एसडीओ संजय कुमार सहित कई स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारी उपस्थित थे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएम ने मेला की व्यवस्थाओं के लिए क्या निर्देश दिए?
डीएम ने मेला क्षेत्र में दुकानों को व्यवस्थित करने, बैरिकेडिंग को मजबूत बनाने, अस्थायी चेंजिंग रूम और शौचालय बनाने के निर्देश दिए।
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