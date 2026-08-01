Bhagalpur News: खगड़िया : सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश

Bhagalpur News: खगड़िया : सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश
Bhagalpur News: खगड़िया से जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट डीएम विक्रम वीरकर ने शनिवार को सदर अस्पताल
Bhagalpur News: खगड़िया से जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट डीएम विक्रम वीरकर ने शनिवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण कर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने प्रसव विभाग का अवलोकन करते हुए निर्देश दिया कि किसी भी प्रसूता को प्रसव के कम-से-कम 24 घंटे बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए, ताकि प्रसूता एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य की समुचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अस्पताल के सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से नियमित उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया।
साथ ही सिविल सर्जन, खगड़िया को निर्देशित किया कि अगस्त 2026 से सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर सुनिश्चित की जाए। डीएम ने अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ पेयजल की समुचित उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल परिसर के सभी चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार लाइट लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि कहीं भी अंधेरा न रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि मरीजों को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया।
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