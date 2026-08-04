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Bhagalpur News: लखीसराय: डीएम ने किऊल स्टेशन रोड का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय के जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने किऊल रेलवे स्टेशन के पास खगौर रोड का निरीक्षण किया और सड़क की मरम्मत के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर किसी भी प्रकार के गड्ढे नहीं होने चाहिए और इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए।

Bhagalpur News: लखीसराय: डीएम ने किऊल स्टेशन रोड का किया निरीक्षण

Bhagalpur News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बुधवार को किउल रेलवे स्टेशन के दोनों किनारों से सटे खगौर रोड (स्टेशन रोड) का निरीक्षण कर सड़क की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेसीबी के माध्यम से सड़क को मोटरेबल बनाने के लिए चल रहे कार्य का अवलोकन किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क पर कहीं भी गड्ढे नहीं रहने चाहिए।

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सड़क मरम्मत के निर्देश

उन्होंने कहा कि मोरम डालकर सड़क का समतलीकरण कराया जाए, ताकि सावन माह में अशोकधाम जाने वाले श्रद्धालुओं, यात्रियों एवं स्थानीय लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्टेशन के टिकट काउंटर के सामने स्थित जर्जर सड़क और गड्ढों का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चाहे यह कार्य पथ निर्माण विभाग के अधीन हो या रेलवे विभाग के, सड़क की मरम्मत हर हाल में शीघ्र कराई जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवागमन में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी।

जल निकासी व्यवस्था

इस दौरान जिला पदाधिकारी ने रेलवे लाइन के किनारे प्रस्तावित नाला निर्माण की प्रगति की भी जानकारी ली तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान समाजसेवी नवल कुमार एवं रविकांत कुमार ने डीएम को सड़क निर्माण के दौरान हो रही व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इसी मार्ग से केंद्रीय विद्यालय के छात्र-छात्राएं प्रतिदिन विद्यालय आते-जाते हैं तथा बसों का भी नियमित आवागमन होता है। ऐसे में सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सड़क की मरम्मत के साथ समतलीकरण और चिपिंग कराने की भी मांग की।

स्वतंत्रता की दिशा-निर्देश

जिला पदाधिकारी ने मौके पर मौजूद रेलवे विभाग के आईओडब्लू राजेश कुमार एवं आईओडब्लू ओम प्रकाश सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि सावन मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

प्रश्न और उत्तर

जिला पदाधिकारी ने किस सड़क का निरीक्षण किया?
जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने किऊल रेलवे स्टेशन के पास खगौर रोड का निरीक्षण किया।
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