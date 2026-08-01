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Bhagalpur News: बांका: श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेंगे जिलाधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के लिए जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई है। शनिवार को कच्ची कांवरिया पथ और सरकारी धर्मशाला अबरखा का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण में पेयजल, शौचालय, चिकित्सा, साफ-सफाई और सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

Bhagalpur News: बांका: श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेंगे जिलाधिकारी

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शनिवार को कच्ची कांवरिया पथ सहित सरकारी धर्मशाला अबरखा का संभावित निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान पेयजल, शौचालय, चिकित्सा, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा एवं विश्राम स्थलों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे। जिला प्रशासन लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध रहें।

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