Bhagalpur News: पूर्णिया: 15 फरियादियों ने सुनाई समस्या
Bhagalpur News: पूर्णिया में, जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत आम जनों की समस्याओं को सुना। उन्होंने 15 आवेदन प्राप्त किए और संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए निर्देश दिए। यह कार्यक्रम प्रज्ञान सभागार में आयोजित किया गया था।
Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया। सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत शुक्रवार को प्रज्ञान सभागार पूर्णिया में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने आमजनों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। फरियादियों द्वारा कुल 15 आवेदन देकर अपनी-अपनी शिकायतें एवं समस्याएं जिला पदाधिकारी के समक्ष रखी गयी। आवेदनों का गहन अवलोकनोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।
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