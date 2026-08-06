Bhagalpur News: डीएम ने समाहरणालय परिसर के सभी शाखाओं का लिया जायजा
Bhagalpur News: भागलपुर में, जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने समाहरणालय परिसर के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों, रिकॉर्ड की देखभाल, सफाई, उपस्थिति और सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने समयबद्ध कार्य और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया।
Bhagalpur News: भागलपुर। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों में संचालित कार्यों, अभिलेखों के संधारण, साफ-सफाई, कर्मियों की उपस्थिति तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी शाखा प्रभारियों एवं संबंधित अधिकारियों को कार्यालयों में समयबद्ध कार्य निष्पादन एवं जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
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