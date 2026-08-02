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Bhagalpur News: खगड़िया : बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल की बैठक में संगठन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय,

Bhagalpur News: खगड़िया : बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल की बैठक में संगठन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर चर्चा

Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय, पीपरपंती के प्रांगण में बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल की जिलास्तरीय बैठक में संगठन के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की गई। इस दौरान गौतम कुमार चौरसिया को संगठन का जिला सचिव मनोनीत किया गया। साथ ही विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्षों का भी मनोनयन किया गया। आयोजित बैठक में पूर्णिया जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने कहा कि पंजीकृत ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के लिए जल्द ही सकारात्मक पहल होने की उम्मीद है। उन्होंने सभी प्रखंड अध्यक्षों से अधिक से अधिक सदस्यों को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया।

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उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा ग्राम रक्षा दल के प्रशिक्षण के संबंध में जिला पदाधिकारियों को पूर्व में पत्र जारी किया गया था, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसी मुद्दे को लेकर खगड़िया जिले के पंजीकृत ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए पंजीकृत ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने भाग लिया और संगठन को मजबूत बनाने तथा लंबित मांगों को सरकार के समक्ष उठाने का निर्णय लिया। बैठक में पूर्णिया जिलाध्यक्ष अनिल मेहता, महिला महामंत्री सुनीता यादव, प्रखंड कोषाध्यक्ष रोमा देवी, पंचायत अध्यक्ष राजकिशोर मंडल, पंचायत अध्यक्ष अरमान अली, खगड़िया जिला उपाध्यक्ष वीर प्रकाश भारती, गोगरी प्रखंड अध्यक्ष अमन कुमार, परबत्ता प्रखंड अध्यक्ष सुमित कुमार तथा चौथम प्रखंड अध्यक्ष मंटू सदा सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। आयोजित बैठक की अध्यक्षता खगड़िया जिलाध्यक्ष गजेंद्र कुमार सिंह ने की।

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