Bhagalpur News: पूर्णिया: राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस पर प्रतियोगिता आज :
Bhagalpur News: पूर्णिया में 7 अगस्त को राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें अंडर 14, 16, 18 और 20 के पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेता मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किए जाएंगे। प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी।
Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला एथलेटिक संघ द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 अंडर 20 महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे I स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा I आयोजन स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में संध्या 4:30 बजे से किया जाएगा। सभी प्रतिभागी 4 बजे तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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