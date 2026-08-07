Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: पूर्णिया: राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस पर प्रतियोगिता आज :

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पूर्णिया में 7 अगस्त को राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें अंडर 14, 16, 18 और 20 के पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेता मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किए जाएंगे। प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी।

Bhagalpur News: पूर्णिया: राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस पर प्रतियोगिता आज :

Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला एथलेटिक संघ द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 अंडर 20 महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे I स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा I आयोजन स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में संध्या 4:30 बजे से किया जाएगा। सभी प्रतिभागी 4 बजे तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Purnia News: राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस पर आज प्रतियोगिता का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।