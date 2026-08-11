Bhagalpur News: स्वास्थ्य उपकेंद्र मोहनपुर की एएनएम से शोकॉज
Bhagalpur News: भागलपुर के गोराडीह स्वास्थ्य उपकेंद्र की एएनएम पूनम कुमारी को जिला स्वास्थ्य समिति ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई का कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की शिकायत है, जिसमें उन्होंने कार्यालय के काम में हस्तक्षेप और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। एएनएम को तीन दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है।
Bhagalpur News: भागलपुर। गोराडीह के स्वास्थ्य उपकेंद्र मोहनपुर में पदस्थापित एएनएम पूनम कुमारी से जिला स्वास्थ्य समिति ने शोकॉज किया है। समिति ने यह कार्रवाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोराडीह के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की लिखित शिकायत पर की है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी पत्र के अनुसार, एएनएम को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत परिवार कल्याण परामर्शी की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि उन्होंने कार्यालय के काम में हस्तक्षेप किया और कर्मियों के सामने अभद्र व्यवहार करते हुए काम करने से रोकने का प्रयास किया। समिति ने एएनएम को तीन दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है।
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