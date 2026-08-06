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Bhagalpur News: ​डीबीआरएपी से सुधरेगा जिला का व्यापारिक माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी बनाने की नई पहल ​सरकारी स्वीकृतियां, लाइसेंस और आवेदन

Bhagalpur News: ​डीबीआरएपी से सुधरेगा जिला का व्यापारिक माहौल

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिला स्तर पर उद्योग एवं व्यापार को नई गति देने तथा उद्यमियों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से 'जिला व्यवसाय सुधार एक्शन प्लान' (​डीबीआरएपी) लागू किया जा रहा है। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के सुधारों को सीधे जिला स्तर तक पहुंचाना है। इस योजना को लेकर बुधवार को समीक्षा भवन के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की टीम के साथ बैठक हुई।​बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि पूर्व में लागू बीआरएपी का ध्यान मुख्य रूप से राज्य स्तर पर केंद्रित था।

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लेकिन जमीनी स्तर पर उद्यमियों को जिला उद्योग केंद्र, नगर निकाय, श्रम, राजस्व, बिजली, अग्निशमन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विभागों से अनुमतियां लेने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए ​डीबीआरएपी की शुरुआत की गई है। ​इस योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन, शुल्क भुगतान, प्रमाण-पत्र तथा अन्य स्वीकृतियां पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। हर सेवा की निश्चित समय-सीमा तय होगी और उद्यमी अपने आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। इसके अलावा, जोखिम-आधारित एकीकृत निरीक्षण प्रणाली लागू होगी, जिससे बार-बार के अनावश्यक भौतिक निरीक्षणों से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। डीबीआरएपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह टीम जिलाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। इस व्यवस्था से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलने और स्वीकृतियां समय पर मिलने से जिले में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर निवेश के साथ-साथ रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।

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