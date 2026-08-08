Bhagalpur News: लखीसराय: हलसी-सेठना रोड पर अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, खनन व परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट जिले में अवैध खनन एवं बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह खनन एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने हलसी-सेठना रोड पर जांच अभियान चलाकर अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। जानकारी के अनुसार, संयुक्त टीम द्वारा शनिवार को सुबह करीब छह बजे हलसी-सेठना रोड पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान टीम ने बालू लदे एक ट्रैक्टर को रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन पर लदे बालू के परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे गए। दस्तावेजों की जांच के बाद टीम ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया।

अधिकारियों के अनुसार, जब्त वाहन के आवश्यक कागजात एवं बालू के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से अवैध बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध खनन एवं बालू के अवैध कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जा रहा है। सड़क मार्ग से बालू के परिवहन करने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है, ताकि बिना वैध कागजात के बालू का परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा सके।अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबार में लगे लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।