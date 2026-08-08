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Bhagalpur News: कटिहार : 16 अगस्त से बरारी में 32 सौ गरीब परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बरारी प्रखंड में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। अब तक लगभग 3,200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 16 अगस्त से राशन कार्डों का वितरण शुरू किया जाएगा। यह कदम गरीब परिवारों को खाद्यान्न लाभ दिलाने के लिए उठाया गया है।

Bhagalpur News: कटिहार : 16 अगस्त से बरारी में 32 सौ गरीब परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड

Bhagalpur News: बरारी (कटिहार) से दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट राज्य सरकार के निर्देश पर बरारी प्रखंड क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड का लाभ देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।अब तक प्रखंड क्षेत्र से करीब 3 तीन हजार दो सौ लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।इन आवेदनों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी 16 अगस्त से लाभुकों के बीच नए राशन कार्ड का वितरण शुरू किए जाने की तैयारी है।राशन कार्ड मिलने के बाद गरीब परिवारों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ मिल सकेगा।इस संबंध में बरारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार धीरज ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर राशन कार्ड बनाने एवं वितरण की प्रक्रिया की समीक्षा की।उन्होंने

बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों को चिह्नित कर आवेदन लेने का कार्य लगातार किया जा रहा है।अब तक करीब 32 सौ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।संबंधित आवेदनों की जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से राशन कार्ड वितरण शुरू किया जाएगा।बीडीओ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कोई भी पात्र गरीब परिवार खाद्यान्न के लाभ से वंचित नहीं रहे।जिन लोगों ने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवश्यक कागजात जमा नहीं किए है।उनसे भी आवेदन लिया जा रहा है।पात्र लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों की जांच और आवश्यक कार्रवाई में अनावश्यक विलंब नहीं हो।साथ ही वंचित लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर भी लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया गया।राशन कार्ड बनने से गरीब परिवारों को सरकारी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा।इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी।ताकि पात्र लाभुक सरकारी खाद्यान्न योजना से वंचित नहीं रहें।बैठक में बीडीओ धीरेन्द्र कुमार धीरज अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार आपूर्ति पदाधिकारी आदर्श कुमार अमन आरओ आनंद कुमार सहित कई संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

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